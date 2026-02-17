ひざつき製菓（栃木市城内町）が、クリエイターの可哀想に！さんの人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」、岩下食品（栃木市沼和田町）の「岩下の新生姜（ショウガ）」とトリプルコラボした和風スナック菓子「おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ」を2月17日から順次、全国のセブン−イレブンで先行発売します。

【写真】かわいすぎる！ 「ポテトチップス チーズピザ味」「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」も！

同商品は、さくっと軽い食感の「つな旨揚げ」を、爽やかな酸味が特徴の「岩下の新生姜パウダー」を使用しておいしく仕上げた一品。「岩下の新生姜」をテーマにしたピンクデザインの「おぱんちゅうさぎ」に加え、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ」も本商品オリジナルデザインとなったスペシャルパッケージになっています。希望小売り価格は170円（以下、税込み）。

さらに、ひざつき製菓と「おぱんちゅうさぎ」がコラボした菓子「おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味」「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」の2種も同じく17日に、セブン−イレブンで先行発売を開始。

「おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味」は、おぱんちゅうさぎの世界観に合わせて、アメリカンなチーズたっぷりピザをイメージして開発したオリジナル商品。チーズパウダーとピザパウダーを別々に調合したパウダーを「背徳感マックス」な付着率で仕上げています。213円。

「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」は、おぱんちゅうさぎと桜、そしてピンクをテーマに「しみわたるえびせん」をカスタマイズ。濃厚な海老のうまと上品な甘みがパワーアップさせています。159円。