¤ï¤º¤«4ºÐ¤ÇÂ¨°Ì¤·¡¢Ìó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤¿¥ë¥¤14À¤¤Ï17À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó²¦Ä«¤ÎºÇÀ¹´ü¤òÃÛ¤¡¢¡ÖÂÀÍÛ²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¥¤14À¤¤ÎÀ¸³è¤ÈÈÕÇ¯¤ò¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖNightshift - Kurzgesagt After Dark¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Final Days of Louis XIV - YouTube
11»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ë¥¤14À¤¤Ï»ä¼¼¤ØÌá¤ê¡¢½ñ´Ê¡¢ºâÀ¯¡¢ÀïÎ¬¤ò³ÕÎ½¤È¤µ¤Ð¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¥ë¥¤14À¤¤Î¼ê¤òÄÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ë¥¤14À¤¤Ï¼«¿È¤ÎÁÔÂç¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÎÅÚ³ÈÂç¤ËÀºÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤â¤Þ¤¿¸«¤»Êª¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¹ë²Ú¤ÊÉÊ¡¹¤¬¥ë¥¤14À¤¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤«¤±¤ÆÅþÃå¤·¤¿¥·¥ã¥à(¸½ºß¤Î¥¿¥¤)¤Î»ÈÀá¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ï¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤ÇÌó200Ëü¥É¥ë(Ìó3²¯1000Ëü±ß)¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤â¥ë¥¤14À¤¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1682Ç¯¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤ò¹±µ×¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜÅÂ¤ÏÌ¤´°À®¤Ç¤âÂ¾¤ÎµÜÅÂ¤òÎ¿¤°¤È¸Ø¼¨¤µ¤ì¡¢±É¸÷¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¯¼£¤ÎÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Î¹Âç¤ÊÄí±à¤È·úÊª¤Îµ¬ÌÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¹ëÔú¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥ë¥¤14À¤¤ÎÀµÅöÀ¤ò¸ì¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²«¶â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ËÉþ½¾¤ò³Ø¤Ð¤»¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÅÂ¤Ï¹á¿å¤ÈÏ¹¿¤¤È¿©¤ÙÊª¤ò²¹¤á¤ëÅòµ¤¤ÇËþ¤Á¡¢ìÔÂô¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äí±à¤Ï24000ËÜ¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤«¤éµ®Â²¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¸Î¶¿¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÜÅÂ¤Ï¼Ò¸ò¤ÎÃæ¿´¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ïµ®Â²¤ÎÎÏ¤òÃ¥¤¦´Æ¶Ø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥¤14À¤¤Ï¾Î¹æ¤äÆÃ¸¢¤Çµ®Â²¤Îµõ±É¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢Èà¤é¤Ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤òÍ¿¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñ²È¤Î»ñ¶â¤¬µÜÅÂ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¥ë¥¤14À¤¤ÎÅýÀ©¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÕ»Á¤Ç¤Ï³ÚÃÄ¤¬±éÁÕ¤·¡¢Äî¿Ã¤¿¤Á¤¬¥ë¥¤14À¤¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï¿©´ï¤ËÆÜÃå¤»¤º¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îßê¤á¤¤Î³°Â¦¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ô¹ñ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥¤14À¤¤Ï¥é¥¤¥óÀî¤ä¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¡¢¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤ò¡Ö¼«Á³¹ñ¶¡×¤ÈÂª¤¨¡¢À±·ÁÍ×ºÉ¤ò100°Ê¾åÀ°È÷¤·¡¢40Ëü¿Í¤ÎÊ¼¤È1Ëü3000Ìç¤ÎÂçË¤¤ÇËÉ±ÒÀþ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£ºß°Ì72Ç¯¤Î´Ö¤Ë¼çÍ×¤ÊÀïÁè¤ò5²óÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢Í¿ô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é10Æü´ÖË¤·â¤µ¤ì¡¢»Ô³¹¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Äñ¹³¤¹¤ì¤Ð²Ð¤¬¹ß¤ë¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀïÁè¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥í¥ì¡¼¥Ì¡¢¥¢¥ë¥¶¥¹¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÎÅÚ³ÈÂç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ê¿»þ¤Ç¤â·³¤¬¹ñ²ÈºâÀ¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ë¤Ï¹ñ¸Ë¤¬¸Ï¤ì¡¢½ÅÀÇ¤ÇÇÀÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ë½Æ°¤Ë¤Ï·³»öÃÆ°µ¤Ç±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤ò¸ØÄ¥¤·¹ñÆâÌäÂê¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ë¥¤14À¤¤Ï»üÁ±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»Üºö¤âºÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»üÁ±»ö¶È¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ê¤ÎÉÂ±¡¤ÏÉÔ·é¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤è¤ê³ÖÎ¥¤Î¾ì¤Ë¶á¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö°åÎÅ¤ÏÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë·±Îý¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡ÖÂÎ¤«¤é°¤¤¤â¤Î¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢ßÃ·ì(¤·¤ã¤±¤Ä)¤¬¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ç¡¢¶áÂåÅª¤Ç²Ê³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°å³Ø¤¬Âç¤¤¯¿ÊÊâ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢18À¤µª¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï¡Ö»õ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÂµ¤¤Î²¹¾²¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ø°å¤Î¼çÄ¥¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»õ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏËã¿ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤ÏËã¿ì¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È´»õ¸å¤Ï¾Æ¤±¤¿Å´ËÀ¤Ç»õ·Ô¤ò¾Æ¤¤¤Æ¾ÃÆÇ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê½èÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ë¥¤14À¤¤Î¸ý¤ÈÉ¡¤Ï·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°û¤ßÊª¤¬É¡¤ØÈ´¤±¤Æ¿©¤ÙÊª¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¥ë¥¤14À¤¤«¤é¤Ï¾ï¤ËÉåÇÔ½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÉåÇÔ½¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹á¿å¤òÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÉ¡¤ËÅö¤Æ¤Æ²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°å»Õ¤Ï·ê¤ò¾Æ¤¤¤ÆºÉ¤´¤¦¤È¤·¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï¿ôÆü¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËæêÌç¶á¤¯¤Î¼ð¤ì¤¬°²½¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»É¤¹¡¢¾Æ¤¯¡¢Ìô¤òÃí¤°¤È¤¤¤Ã¤¿½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³°²Ê°å¤Ï»à·º¼ü¤Ë¼ê½Ñ¤ò»î¤·¤Æ¤«¤é¥ë¥¤14À¤¤ËÎ×¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£æêÌç¤Ë¿Ï¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¡¢¥ë¥¤14À¤¤ÏÂç¿Ã¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢Ã»¤¯µ§¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3»þ´Ö¸å¤Ë¼ê½Ñ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ÏÈëÌ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËµÜÄî¤Ç¤Ï¿¬¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¯Î®¹Ô¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ë¥¤14À¤¤ÏÀïÁè¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄËÉ÷¤ä´ØÀá±ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Àþ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ßÃ·ì¤äÞ±Ä²¤Ï¸ú¤«¤º¡¢»õ¤ò¼º¤Ã¤¿¥ë¥¤14À¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Â±ã¤â²áµî¤Îµ²±¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¥¤14À¤Ä«¤ò¼é¤ê¤¿¤¤»þ´ü¤ËËã¿¾(¤Ï¤·¤«)¤¬¥ë¥¤14À¤²È¤ò½±¤¤¡¢Â©»Ò¤äÂ¹¤Ê¤É¸å·Ñ¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ë¥¤14À¤¼«¿È¤â¡¢¤¢¤ë²Æ¤ÎÆü¤Ë´¨µ¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º¸µÓ¤ÎÄË¤ß¤È¹õ¤¤ÈÃÅÀ¤«¤é²õáÔ(¤¨¤½)¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
ÉåÇÔ½¤¬¿²¼¼¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÀ¯Ì³¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÕÎ½¤Ï¥ë¥¤14À¤¤Ë»àÁê¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
1715Ç¯9·î1Æü¡¢¥ë¥¤14À¤¤Ï²õáÔ¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥¤14À¤¤Ï¤ÒÂ¹¤À¤Ã¤¿5ºÐ¤Î¥ë¥¤15À¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¶áÎÙ¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Æ¡£ÀïÁè¤ò°¦¤·¤¹¤®¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤¦¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½ÅÀÇ¤È°µÀ¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ï¥ë¥¤14À¤¤ÎÊø¸æ¤òÃÎ¤ê´¿´î¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nightshift¤Ï¡Ö72Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅý¼£¤Ç¡¢1¿Í¤¬¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤ò¥ë¥¤14À¤¤ÏÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¹â¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢1¿Í¤ÎµðÂç¤Ê¼«²æ¤È¿ÈÂÎ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¸¢ÎÏ¤Î¸»¤À¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤¬Êø¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢´°àú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÇí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢»õ¤Î¤Ê¤¤¶ì¤·¤à¿Í´Ö¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤ÎÌ´¤ÏÌÏÊï¤µ¤ìÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤³¤½¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£