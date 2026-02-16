LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』。

2月16日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、FANTASTICS編第4回。メジャーデビュー8年目を迎えるFANTASTICSの今の姿を、2人のボーカリスト、八木勇征、中島颯太を通じて紐解いていく。

©ABCテレビ

多彩な音楽性と表現を武器に、LDHグループ唯一無二の存在として躍進を続けるFANTASTICS。彼らは、八木勇征、中島颯太という2人のボーカルと、EXILEを兼任する世界、佐藤大樹らパフォーマーチームで構成されるダンス＆ボーカルグループだ。2017年、先行してパフォーマー集団として活動していたFANTASTICSに、倍率1万倍超にもなるオーディションを経て、八木と中島がボーカルとして新たに加入。新体制となった彼らは、すぐさま日本全国33会場78公演に渡り武者修行をスタートさせ、デビュー前にも関わらず計7.5万人に及ぶ観客を動員することに成功した。その後、2018年「OVER DRIVE」でメジャーデビューを果たした。2025年には、グループ史上最大規模となる埼玉のスーパーアリーナ公演3DAYSを成功させ、2月12日には、グループ初となるベストアルバムをリリースする。

カメラはまず、デビュー7周年当日に、豊洲PITで行われた「FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB EVENT『FANTIME ～7th Anniversary Party!!～』」のバックステージへ。中島颯太と、パフォーマーの堀夏喜、木村慧人が楽屋で談笑していたかと思えば、ステージ直前に、中島が円陣を組んで全員を鼓舞する姿を捉えた。普段は歌うことのないパフォーマーがマイクを握ったり、ボーカルたちがダンスに挑戦してみたり、メンバーからも自然な表情が溢れるこの公演の合間には、ある重要な打ち合わせが行われていた。

©ABCテレビ

それは、初のベストアルバムのタイトルを決めるためのもの。さまざまな案が提示されたが、この日、彼らはタイトルの決定を見送った。デビューから走り続けてきた7年間を思い出しながら大切に作り上げていくベストアルバムは、彼らの第1章完結と、新たなる旅の記録となる。カメラは、その制作過程にも密着した。



2025年12月、カメラはベストアルバムのリード曲「FINALE」のMV撮影現場へ。この曲のMVでは、今までのFANTASTICSのMVをオマージュするために、セットや演出は過去のMVをできるだけ再現。メンバーたちの衣装も、過去の衣装を組み合わせたものが用意された。八木の衣装は、インナーが「TOP OF THE GAME」、ジャケットが「Escape」のもの。この衣装で、「Escape」の鏡のシーンをオマージュした。中島の衣装は、「PANORAMA JET」と「STARBOYS」のもの。



このオマージュは、振り付けにおいても同様。本作の振付を手がけたs**t kingzのNOPPOは、「僕も過去のMVや過去の彼らのインタビュー記事を読み返して、どういう想いでこれまでの曲に挑んできたのかを考えながら、振付に臨みました。FANTASTICS自身、メンバー1人1人が、今のFANTASTICSのフィナーレとして、次に進むんだという気持ちになれる振り付けを作ろうと思いました」という。

©ABCテレビ

過去に立ち返るような演出と、未来へと踏み出していく確かな決意が込められた振り付け。FANTASTICS第1章の完結にふさわしい様々な演出と想いが込められた「FINALE」は、ベストアルバムを語る上で欠かせない楽曲だ。しかし今回は、さらにもう1曲、彼らにとって大きな意味を持つ楽曲の収録が決まっていた。それが、デビュー曲「OVER DRIVE」のリアレンジバージョンだ。



カメラは、八木と中島がレコーディングをするスタジオに赴いた。八木は「『VOCAL BATTLE AUDITION 5』の最終審査の課題曲でした」、中島は「初めてレコーディングというものをした曲」と、「OVER DRIVE」を振り返る。



当時のレコーディングも手がけた、サウンドプロデューサーのZEROは、「（当時は）普通の男の子からアーティストに変わる瞬間のレコーディングだった。7年、この曲を歌ってきて自分の曲になっているなと感じたし、今回アレンジが変わったことで、彼らもそれに合わせた表現をしている。それはこの7年間で彼らが成長した素晴らしい部分。驚きました」と語ってくれた。

©ABCテレビ

2人のボーカリストは、デビュー時から同じ日にレコーディングできるようにスケジュールを調整していた。中島は、「どうしても別日になってしまうときには、歌詞カードに“がんばれ～！”とメッセージを残しあっている」という2人の絆がうかがえるエピソードを明かしてくれた。



初めてのレコーディング、初めてのステージ。FANTASTICSに加入してから、何度も2人で乗り越えてきた瞬間があった。そんな2人は今回、胸に秘めた互いへの思いをインタビューで打ち明けてくれた。決して平坦ではない道のりを共に乗り越えてきた2人は、今お互いに対して何を思うのか――。



中島は言う。「グループにボーカルが複数いたら、ぶつかり合うと思うんです。でも僕らはプロのパフォーマーの中に素人2人が入ったスタートだったから、2人で乗り越えないといけない試練ばかりだった。だからこそお互いが支えあっていたし、心のよりどころだった。それは今も変わらない。人生においても相方は、勇征くんしかいない。自分で選んだ相手ではないけれど、奇跡的な出会いだと思います」

©ABCテレビ

八木は言う。「ボーカル2人は、“卵とごはん”。嫌いな人はいないってくらい、合う。でも“卵かけごはん”は、ただ卵を乗せただけじゃダメで、上手く混ぜないといけない。僕らもいいところも悪いところもリスペクトし合いながら、俯瞰し合いながら、混ざり合って、相乗効果を生んでいきたい。ツインボーカルとして、相棒として、一緒に隣でずっとずっと歌を歌う、代えの利かない存在なんじゃないかな」



歌い上げてきた曲の数だけ、悩みや葛藤がある。常に輝いていられる世界ではない。時にはふざけ合い、時には励まし合い、時には弱さを見せ合える存在。7年目を迎える彼らの歌声から感じるのは、2人が歩んできた声の形だった。「FINALE」を歌い上げたFANTASTICS。それぞれの思いを胸に、彼らの新しい1年が始まる。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。2月16日（月）は、深夜２時２分放送。TVerでも無料配信。