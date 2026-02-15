広瀬すず、お風呂の照明は「基本つけない」

女優の広瀬すず（27歳）が、2月14日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。お風呂の照明は「基本つけない」と語った。



ナオト・インティライミがゲストとして番組に登場し、ライブ前などはパフォーマンスを上げるため、寝る12時間前から照明を暗くして音楽もたき火の音やヒーリング系にし、お風呂もランプ1個だけで入ると話す。



すると広瀬も「お風呂はちょっと分かります。電気ついてるお風呂あんまり好きじゃないです。私も基本つけないです。なんか洗面所とかのちっちゃめの電気をつけておいて。だから『シャンプーどれ？ 間違えた！』みたいな。明るいお風呂は私も落ち着かないというか、暗いタイプです」とコメント。ナオトは「すずちゃんもさ、ずっとやっぱ交感神経優位な、こうギュンって入って、日常生きてらっしゃるから」と共感した。