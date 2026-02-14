「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が、トリプルコーク１４４０（斜め軸で縦３回転、横４回転する大技）のコンボを含めた異次元ルーティンで、悲願の金メダルを獲得した。また他の日本勢では山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が４位、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７位と日本勢が上位を席巻し、層の厚さを世界に示した。

ハーフパイプの全日程が終了した。メダルは金の戸塚、銅の山田、女子で銅の小野光希（バートン）の計３つを獲得。決勝には日本代表の男女８選手が全員進出し、日本勢のお家芸と言っても過言ではない実力を示した。

なぜここまで日本勢が力を発揮できるのか。戸塚は「国民性というか、妥協しないで練習し続けて、少しでも嫌なところがあったらやったりとか、練習場所に最後までいたり、性格というか国民性が強さにつながっていると思う」と分析する。

ハーフパイプの代表合宿では海外に行くことが多いが、海外選手は悪天候ならすぐに帰宅したり、滑らず練習を終えることがあるという。「でも日本人は全員が来て、（悪天候でパイプを滑ることが）できなくても他にできることを探したり、朝一から最後までいる。そこが強さの秘けつなのかな」と語った。

平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）らストイックな選手が、トップをけん引してきた意味も大きい。日本代表の層が厚いため、練習強度の基準も上がり、代表に残るための努力は必要不可欠。戸塚は「やらないとチームの中で生き残れないし、置いていかれたら残れないので」と明かした。