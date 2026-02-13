開幕1週間 ミラノ・コルティナ五輪で話題になったトピックを回顧

連日、熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）の開会式から1週間を迎えた。今大会は日本時間の深夜に行われる競技が多く、情報を追いきれない人も少なくない。そんなファン向けにここまでにオリンピックで話題になったトピックを振り返る。今回は注目される「あのオリンピック選手の今」。かつて冬季オリンピックで話題になった選手たちの現在がたびたびネットを席巻した。

その一人がスノーボードのバンクーバー五輪代表・国母和宏。ドレッドヘアに鼻ピアスのスタイルで成田空港に現れるなどして一躍注目の的に。その後の記者会見での「反省してまーす」発言も話題になった。現在37歳になった国母はプロスノーボーダーとして活躍。直近のインスタグラムでとんでもない急斜面を雪煙を上げながら滑降する様子を公開している。フォロワーからは「すごすぎる」「最高」「えっぐいライン…」「やべえええええええ」などの声が上がっていたが、冬季オリンピックで思い出したファンも多く、再び話題になった。

フジテレビ系朝の情報番組「ノンストップ！」でモーグルを解説したのは里谷多英さん。1998年の長野五輪で金メダルを獲得した日本モーグル界のパイオニア的存在だ。49歳になった現在はフジテレビの局員として勤務。落ち着いた黒髪ロングと、現役時代のイメージからは激変し、SNS上では「黒髪ロングの“激変美女”になっててびっくりしたんだけど…！？」「里谷多英 久々見たわ〜」と反響を呼んだ。

1998年の長野五輪〜2014年ソチ五輪まで5大会連続で出場＆入賞し、里谷さんとともに女子モーグルを牽引した上村愛子さんは今大会、現地から解説を務めた。ソチ五輪を最後に現役を引退。昨年12月に46歳を迎えたが、落ち着いた語り口とわかりやすい解説が好評を呼んだ。「久しぶりに観た」「声だけで上村愛子だって分かるのすごい 子供の頃のスーパースターってやっぱ永遠だな」とXで反応があった。ほかにもトリノ五輪のフィギュアスケート女子金メダリストの荒川静香さんが現地レポートするなど、懐かしい冬季スターが活躍している。



