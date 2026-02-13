お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。朝食の写真を披露したが、仲の良い元AKB48でタレントの高橋みなみらから、まさかの突っ込みが多く寄せられている。

クロちゃんは以前、テレビ番組で2型糖尿病や脳動脈瘤を指摘された。昨年には体重102キロから96.6キロと減量に成功。ダイエット法について「米食べなくて大丈夫になった」と炭水化物を抜いていると語っていた。

この日は野菜はおかずをバランス良く盛り付けた写真を投稿「朝ごはん おかずのみ」とつづった。

だが、画面の左側には納豆や、さけふりかけの姿も…。高橋みなみから「ふりかけは口に直ですか？」と突っ込まれたクロちゃんは「なんなのぉーもちろん、直だしんからー！！粉薬の如く、サラサラっと入れるしん！」と反論していた。

このやり取りを見た人からは「そこを見逃さないたかみな、さすが総監督です」「横にライス3杯置いてそう」「たかみなさんのツッコミ完璧すぎて笑った」「流れ神すぎる！！」「詰めが甘い」「名探偵たかみな」などの声が上がっていた。