お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が19日深夜に自身のX（旧ツイッター）を更新。またも“意味深”な投稿を残した。クロちゃんは「強がったくせに被害者ムーブするのってダサくない？」と私見をポスト。また「魅力ガタ落ちするよーそれって損切りじゃなくて空気が読めなかっただけ」とつづっていた。