お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が24日、Xを更新。親しい元AKB48でタレントの高橋みなみから突然“下の名前”で呼ばれ、悲鳴を上げた。クロちゃんはこの日、高橋が自身のXに「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜4月3日（金）国立代々木競技場第一体育館みーおんからご指名受けましてノースリーブス出演させていただきます良き卒コンになりますように！」と投稿したポストを引用。「あーん、優しい先