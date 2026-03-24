お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ドッキリ企画を疑った時の心境を語った。同番組で共演する「我が家」坪倉由幸が「こんなことを聞いたらアレなんだけど」と前置きしながら「“あ、これドッキリだな”って気づいた時に切り替える方法はあるの？」と質問。「そうだと思った時って結構違うことが多い」という