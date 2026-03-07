お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が7日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、まさかのクズ発言をする場面があった。“霊視芸人”として知られるシークエンスはやともに人生相談をする企画で、昨年1月に破局したタレント・リチの話題となった。クロちゃんは「今年の目標で復縁するって言ってます」としたは「一応リチが一番好きなんですけど、ダントツで二番目に好きなのがカレンちゃん」と美人スタッフの名前