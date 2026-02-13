執行猶予中に無免許運転か 男を逮捕 女児に改造車のタイヤ直撃事故で「有罪」
不正改造した車からタイヤが外れ女の子を直撃した事故で有罪となり、執行猶予中だった男が複数回、無免許運転をしたとして逮捕されました。
■男は裁判で「今後は運転しない」と話す
娘が事故にあった父親「呼びかけても反応はないですし、意思疎通をはかることはできていない」
「news zero」の取材に応じたのは、およそ2年前、北海道札幌市で不正改造した車のタイヤが直撃し、娘が今も意識不明のままの父親です。
当時、事故を起こしたのは若本豊嗣容疑者（52）。過失運転致傷と車を不正に改造した罪に問われ、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決をうけていました。
去年の裁判では「今後は運転しない」と話していましたが、無免許運転の疑いで逮捕され、12日に送検されました。去年11月から12月までの間、無免許で複数回にわたり軽トラックを運転した疑いが持たれています。
若本容疑者「悪いことだと分かっていて無免許で運転していた」
■「再び運転してしまう神経理解できない」
執行猶予中に、無免許で複数回にわたり運転していたとみられる若本容疑者。こうした中、娘にタイヤが直撃した父親は、娘に回復見込みのないけがをさせたとして、若本容疑者らを近く提訴するとしています。
娘が事故にあった父親「許せない気持ちが大きいというのは間違いない。家族を養わなければいけない立場で現実的じゃない負担がかかる覚悟をしないといけない」
また、今回の逮捕については、「再び運転してしまう神経が理解できません」とコメントしています。（2月12日放送『news zero』より）