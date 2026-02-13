グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日、自身のインスタグラムを更新。「ちとせよしの3rdトレカ発売決定」と報告し、カードのショットを投稿した。

「個人的には、今までで1番大人っぽく仕上がってるかなと思います レギュラーカードに加え、世界で数枚だけのレアカードもありますよ〜 ぜひ集めて、眺めて楽しんでください」とつづり、白や茶色のビキニ水着姿や、黒い水着での入浴姿、ワインレッドやエメラルドグリーンの大人の雰囲気が漂うランジェリー姿などを公開した。

さらに「トレカは販売数が決まっていて再販などはないので、ご興味ある方はお早めにっ 詳細＆ご購入はハイライトのリンクからチェックしてね リリースイベントのお知らせはまた…」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「大人っぽい」「超カワイイ」「メロメロ」「Beautiful」「とてもセクシー」「だんだん過激になっていく」「標高の高い山がすばらしい」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。