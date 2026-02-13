¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤ÎàÄ¹»þ´ÖÂÚºßá¤Ë¸½¾ì¤Ï´¶¼Õ´¶·ã¡ÖÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¡×
¡¡µð¿Í¤ÏµÜºê¤Ç¤Î°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ò£±£²Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿µåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤â£³Æü´Ö¤Î»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ã»´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢ÃúÇ«¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Î¿§¤âÈó¾ï¤Ë¥®¥é¥®¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎàÇ®ÎÌá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯¤´¤È¤ËÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ËÌ©Ãå¡£ÆÃ¤Ë£±£±Æü¤Ï²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÂÇ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤Ï¸á¸å£¶»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹»þ´Ö»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Îà¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°¦á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ´Ö¤È²ÁÃÍ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÆó·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×¤ò£µÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®ÊÛ¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¡¼¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£à¥´¥¸¥é¤Î¶µ¤¨á¤ò£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡£