◆米大リーグエンゼルス８―２ホワイトソックス（６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が６日（日本時間７日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」でフル出場。今季２度目の１試合４三振を喫し、４打数無安打で３試合ぶりに安打が出なかった。ホワイトソックスは逆転負けで２連敗となった。５５三振はネト（エンゼルス）と並んでリーグワーストとなった。エ