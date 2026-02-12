この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生が語るロバート・キヨサキは教育者ではなくマーケター」世界的大ベストセラー作家の“本当の顔”と正しい使い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「貧乏人は彼を崇拝し､金持ちは彼を利用する｡ロバート･キヨサキの｢正しい使い方｣を教えます。」と題した動画を公開。動画では、世界的ベストセラー『金持ち父さん 貧乏父さん』の著者ロバート・キヨサキ氏について、その功績を認めつつも、彼の発言を盲信する危険性を指摘。マーケターとしての側面から彼の「正しい使い方」と、自身の成長ステージに合ったメンター選びの重要性を説いている。



りゅう先生は、視聴者から「ロバート・キヨサキさんってどう思うんですか？」という質問が多く寄せられることを明かし、過去に自身がイベントに招聘した経験も踏まえて分析を開始した。まず、キヨサキ氏の最大の功績として「お金の教育という観点を世界に広めたことは非常に素晴らしい」と高く評価。その上で、彼の本質は教育者というより「マーケター」であると指摘し、「彼の発言にはポジションンントークが多い」として鵜呑みにする危険性を警告した。



具体的には、キヨサキ氏が20年以上も「今すぐ大暴落が来る」と予言し続けている点を「オオカミ少年マーケティング」と表現。また、金やビットコインへの極端な推奨は偏った発想であり、不動産投資の成功体験も現代では再現性が低いと分析する。りゅう先生は、こうした情報の洪水の中で最も重要なのは「誰の話を信じるかということより、最終的に自分の哲学を作ること」だと強調。特定の人物を盲信するのではなく、自分の考えの根源となる行動指針を確立すべきだと語った。



さらに、メンターは固定するのではなく、自身のビジネスの成長ステージに合わせて変えるか、増やすべきだと提言。「ステージ0（年商～300万円）」では行動量を増やしてくれる人、「ステージ1（年商1000万円前後）」ではビジネスの「型」を教えてくれる人、「ステージ2（年商1000～3000万円）」では仕組み化や価格設定に詳しい専門家というように、段階ごとに必要なメンター像を具体的に解説した。最終的に、誰か一人の教えに依存するのではなく、様々な情報源から学び、自分の頭で考えることの重要性を訴え、動画を締めくくった。