¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡£³·îËö¤Ç£Á£Î£Î£°½ªÎ»¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡ÖËÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¼¤á¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬£±£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡×¤Î½ªÎ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¥é¥¸¥ª¤Ç¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö£²£°£²£³Ç¯£´·î£´Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¤Ç¤¹¤¬¡¢£³·î£³£±Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡ªµîÇ¯ËÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¼¤á¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«¤é¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤À¤±¤É¼¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËËÍ¤«¤é¥ª¥µ¥é¥Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤Ï°ìÇ¯Â³¤±¤ÐÎÉ¤¤Êý¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬»°Ç¯¤âÂ³¤¡¢¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤ÊËÍ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬à°ì¿ÍÃý¤êá¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ä·Ý¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ñÁÀå¤òÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÞ·¤ò¿â¤é¤¹¤Û¤É¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇËè½µÏÃ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°Ã±È¯´Þ¤á¤¿¤é»ÍÇ¯¡¢¥ì¥®¥å»°Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖËè½µÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÊüÁ÷¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤â¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤â¡¡¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤È¿´¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤â¡¡¤½¤ó¤ÊÌë¤Ë¥é¥¸¥ª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡¢·Ò¤¬¤ë°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤É¤¦¤â¡ª·ºÌ³½ê¥é¥¸¥ªºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤ÈºÇ°¤ÇºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ù¥é¥¸¥ªÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¿¤«¤é¤³¤½¤ä¤á¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î£Á£Î£Î£°¤Ï´°À®¤·¤¿¤Î¤À¡£»Ä¤ê¤â£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç²¿Â´µ¹¤·¤å¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£