投資会社の担当者をかたって女性から１３００万円をだまし取ったとして、広島県警安佐南署は１８日、大阪市西成区、職業不詳の男（６９）を詐欺容疑で逮捕した。男は「受け取ったが、だまし取ったつもりはない」と容疑を否認しているという。発表では、男は１４〜１６日に何者かと共謀し、ＳＮＳで５０歳代女性に「ＩＰＯ（新規株式公開）に当選おめでとうございます」「支払いを円滑に完了するには現金の入金が必要」といった