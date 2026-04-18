俳優の香取慎吾（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「#ハレノ最高#奇跡の歯ブラシに出会ってしまった！アナタにも出会って欲しいこの奇跡に！」と書き出された投稿。黒の革ジャンに、歯ブラシのヘッドを模したモヒカンヘア姿のCMオフショットを公開した。この姿にファンからは「攻めてるわぁ」「ハードすぎ笑」「めちゃとんがってるのにお茶目」「時を超えてこの令和の時代でも