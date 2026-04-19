出張では新幹線代や宿泊費は会社負担になることが一般的ですが、「食事代はどこまで経費になるのか？」と迷う人は少なくありません。 特にランチや夕食、コンビニでの軽食などは判断が分かれやすく、後から精算でトラブルになることもあります。本記事では、食事代が出張費として認められる範囲と注意点を解説します。 基本は「会社規定」が判断基準 まず大前提として、食事代の扱いは会社ごとの出張規定によって