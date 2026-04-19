元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は、19日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。イスラエルとともにイランを攻撃し、世界を混乱に陥れているトランプ米大統領について、厳しい意見を連発した。この日の放送は「中東不安でエネルギー危機！緊迫する日中関係外国人論客がぶった斬る！ニッポンの大問題SP」と題して、混迷するイラン情勢やそれに伴う原油不足、不法就労問題など幅広いテー