NHK連続テレビ小説『風、薫る』第3週「春一番のきざし」より、佐野晶哉演じるシマケンこと島田健次郎（佐野晶哉）が登場。副題の通り、一瞬にして人を惹きつけるオーラを持った佐野の存在が物語に“春一番”を運んできた。出演シーンはまだわずかだが、すでに彼のことが気になって仕方がないのは筆者だけではあるまい。 参考：Aぇ! group 佐野晶哉＆林裕太、『風、薫る』2ショット「変わり者（？）がもう1人」