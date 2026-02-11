フジテレビ系「めざましテレビ」に出演

フィギュアスケート北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉（ノエビア）が11日の早朝、フジテレビ系「めざましテレビ」に出演。「雰囲気違ってめっちゃ可愛い」などと、ネット上で話題になっている。

樋口は、首元にリボンの付いた白いブラウスとスカート姿で登場。赤みのある髪を巻いて下ろしていた。早朝に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子ショートプログラムについて話した。108.16点で首位のイリア・マリニン（米国）は「基礎点がすごく高いから、失敗しても点数が高い。日本選手は失敗をしないことがカギ」と解説。日本勢には「3人とも少しミスが出たと思うけど、厄落としと思って」とエールを送ると、スタジオは拍手に包まれた。

今季限りで引退する25歳の樋口。氷上とは違う姿に「リボンついた服着て前髪おろして髪巻いてて雰囲気違ってめっちゃ可愛い」「スケオタ、朝から忙しいです」「めざましに新葉ちゃん出ててびっくり」「髪下ろしてたから誰だか分からなかったよ」など、驚きの声が上がっていた。

今大会はTBS系「ひるおび」のコメンテーターとしても競技を解説。局をまたいで、フィギュアの魅力を発信している。



（THE ANSWER編集部）