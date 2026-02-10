元SKE48の松井珠理奈（28）が、自身がアイドルを志した切実な理由を告白。2月10日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にて、番組内のホスト潜入企画で明かされた「孤独な過去」に強く共鳴。自身の生い立ちと重ね合わせ、語る場面があった。

【映像】11歳・デビュー時の松井珠理奈

番組では、売上NO.1ホストの美月が、自身の「金への執着」の理由を激白。中学受験合格直後の両親の離婚により、極貧の母子家庭で育った過去を明かし、「お金がなければ人が去っていく。だから仲間との絆よりも金（売上）を信じている」と語った。

このVTRを見届けた松井は、「美月さんが親が離婚していてっていう話で、うちもそうなので」と静かに切り出し、これまであまり語られることのなかった自身の背景を打ち明けた。

かつてSKE48の絶対的センターとして、わずか11歳で芸能界に身を投じた松井。その華やかな活躍の裏には、美月と同じく「孤独」と向き合う幼い日の覚悟があった。

「お母さんが一人で仕事を頑張っていたから、自分もアイドルとして働いて、家族を養いたいと思った」

単なるスターへの憧れではなく、女手一つで育ててくれた母親を支えたいという一心でプロの道を選んだという松井。だからこそ、美月の「馴れ合う気はない。お金が大事」という極端な価値観に対し、「同じ境遇の人しか寄り添えないと思う」と深い理解と共感を示した。