東邦銀行 <8346> [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比48.5％増の145億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の134億円→161億円(前期は111億円)に20.1％上方修正し、増益率が19.7％増→43.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の42.6億円→69.6億円(前年同期は43.6億円)に63.2％増額し、一転して59.6％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の14円→16円(前期は9円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比82.4％増の54.2億円に拡大した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第３四半期決算が資金利益の増加や信用コストの減少等により、当初想定の収益水準を上回ったことなどから、2026 年 3 月期通期業績予想を上方修正するものです

