¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤òËèÆü¿ôÇÕ°û¤à¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¡¡¿·¸¦µæ
¡ÊCNN¡ËËèÆü¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³Ø½Ñ»ïJAMA¤Ë9Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤Ë2¡Á3ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï1¡Á2ÇÕ¤Î¹ÈÃã¤ò°û¤à¿Í¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØT¡¦H¡¦¥Á¥ã¥ó¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡±ÉÍÜ³Ø½õ¶µ¤Ç¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ï¥ó»á¤Ï¡¢ÃæÇ¯´ü¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¿Í¤Ï¸å¤ËÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó18%Äã²¼¤·¡¢¹ÈÃã¤ò°û¤à¿Í¤Ï14%Äã²¼¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬13Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÈ´¤¤Î¾ì¹ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÊÏ·²½¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤¬¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢°Íµò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬2¼ïÎà¤ÎÄ¹´ü¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·´Ñ»¡¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ØÏ¢À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤¬¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÊÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¤Ä¤Î´ØÏ¢À¤ÏÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤«¤é¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤½¤Î±ÉÍÜÁÇ¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¿Í¤Ï¿©À¸³è¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥É¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¶á¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾Úµò¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥«¥ª»á¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æ±»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤ò°û¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ê¾É¡¢¥°¥ë¥³¡¼¥¹Âå¼Õ¡¢·ì´Éµ¡Ç½¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿ôÉ´¤â¤ÎÀ¸Íý³èÀ²½¹çÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥í¥ó¥ÈÂç³Ø±ÉÍÜ²Ê³ØÈó¾ï¶Ð¶µ¼ø¥µ¥é¡¦¥Þ¥À¥Ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£