Ç¯¾¦156²¯±ß¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ïµ¤¹ç¤Èº¬À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡È»ÅÁÈ¤ß²½¡É¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Èó¾ï¼±¤ÊÅ¯³Ø
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø¡×¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ì¥³¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»³ËÜÂöËá»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£L¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿Æ±»á¤¬¡¢µ¤¹ç¤äº¬À¤ËÍê¤é¤º¡¢Ç¯¾¦156²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½·Ð±Ä¡×¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³ËÜ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÆ±»þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÁ´¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤À¡£»³ËÜ»á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆÃÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤´¤È¤Ë»þµë¤¬¡Ö1±ß¡×¤º¤Ä¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·Êó¹ð¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»þµë¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤¬260¹àÌÜ°Ê¾åÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»³ËÜ»á¤Ï¤³¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¥Çー¥¿¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤¬¥²ー¥à¶È³¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ôÀéËü¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡ÖApex Legends¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌµÎÁ¥²ー¥à¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤òË°¤¤µ¤»¤º¤Ë²Ý¶â¤µ¤»¤ë¤«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥È¥è¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¾²Á¹àÌÜ¤â»²¹Í¤Ë¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÄÌÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢Ç¯¾¦¿ô²¯±ß¤Î»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»öÎã¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¼¤á¤Æ¤â¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬²ñ¼Ò¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö°ú¤·Ñ¤®¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
