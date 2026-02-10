¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀÄÌø¹¸ÍÎ ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Îàºå¿À°Ê³°áNPB¥¥ã¥ó¥×¡Ä¡ÖÅê¤²¹þ¤ßÀ©¸Â¡×¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤Ø¸þ¤±¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦±ºÅº¤Ç¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÄ´À°Ãæ¤À¡££¸Æü¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï¥ª¥¹¥Ê¡¢Ä¹²¬¤é¤ËÂÐ¤·¡¢·×£³£´µå¤òÅê¤¸°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£³ËÜ¡£ÃÓ»³´ÆÆÄ¤ò¡Ö¶Ê¤¬¤êµå¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤ËÉ¬¤º½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦Ä©Àï¤ò·Ð¤Æºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÀÄÌø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£½Õ¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ÅÁã¡¦ºå¿À°Ê³°¤Ç¤Î£Î£Ð£ÂµåÃÄ¥¥ã¥ó¥×¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ£ÀîÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¤Ï°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¸×Åê¼ê¿Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸Ä¡¹¤Î°Õ»×¼¡Âè¤Ç¤É¤ÎÆü¤Ë¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¤ÎÀ¾Í¦¤Ï¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢°ìÆü¤Ç£±£³£°µå°Ê¾å¤òÅê¤²¹þ¤àÆü¤ò²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âÀßÄê¡£º£µ¨¤Ç£³£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¼é¸î¿À¡¦´äºê¤â¡¢ºò½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¹ç·×£±£°£°£°µå°Ê¾å¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡Öµå¿ô¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ä£Ä£å£Î£Á¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÆþ¤ëÆü¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Á¡¼¥à¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ªÉª¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÄÌø¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤â¤Þ¤¿½Õ¤ËÅê¤²¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄÌøËÜ¿Í¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤Ï·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É´ª¤ò°Ý»ý¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½Õ¤Î½àÈ÷¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£