¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¥ì¥Ó¥åー ¡È¶ÍÀ¸¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡É ¡ÈÊ÷¤È¿ÀÅÄ¡É ¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤¬¿¼¤ß¤òÁý¤¹
¡¡ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤Ï°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë²½¤Î¿¿²Á¤È¡¢³°ÅÁ¤¬À¸¤à²½³ØÈ¿±þ¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥»¥¬¤Ï2·î12Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËPS3¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤ò¡Ö¶Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤È¡¢Ê÷µÁ¹§¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿´°Á´¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Î2ºîÉÊ¤ò1ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡ÊÀ»ï¤Ç¤â¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¤Î»îÍ·¥ì¥Ýー¥È¤ä³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢Àè¹Ô¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¼èºà¤Ç¥²ー¥àµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ1¿Í¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤Ä¤¤¤ËËÜºî¤ò¥Õ¥ë¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¡ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤È¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö¡Ø3¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¶Ë²½¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ï¿·ºîµé¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³°ÅÁ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¿·¤·¤¤¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×ÂÎ¸³¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ìー¥éー¡Ú2026Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Û¡Û
¡ÖÊ¿À®¡×¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢2009Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¹¾Ï¢¹ç¤È¤Î¹³Áè¤ò½ª¤¨¤¿¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤¬¡¢ÍÚ¤È¤È¤â¤Ë²Æì¤Ø°Ü½»¤·¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¡×¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ¿²º¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¥ê¥¾ー¥È³«È¯·×²è¤Ë¤è¤ê¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯1¡×¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯2¡×¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¶ÍÀ¸¤ÎÀï¤¤¤À¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¼«ÂÎ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢´û¥×¥ìー¥äー¤â¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¥·ー¥ó¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤À¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤ä¿·¥·ー¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¥×¥ì¥¤Á°¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¡¢¿·¥·ー¥ó¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ö¥¢¥ê¡×¤À¡£¤è¤ê¿·¤·¤¤´¶³Ð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡¿·¥·ー¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¼¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¾å¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½øÈ×¤ÇÎÏÌé¤¬¶ÍÀ¸¤Î¤³¤È¤ò¡Ö·»µ®¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë»ê¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ºî¤Ç¤âÁ°¸å¤Î¥·ー¥ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êーÅª¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÎÏÌé¤¬·«¤êÊÖ¤··»µ®¤È¸Æ¤Ó¡¢¾¯¤·º¤ÏÇ¤¹¤ë¶ÍÀ¸¡£¤½¤Î¥·ー¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµÄ¾Í½ÁÛ³°¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÎÏÌé¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñー¥Þ¤Ç¸Å¤¤¥Á¥ó¥Ô¥é¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾²Å¸¶¤â¾¯¤·¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÎÏÌé¤Ï¸½ÂåÉ÷¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾²Å¸¶¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹áÀî¾ÈÇ·»á¤¬±é¤¸¤ëÉÍºê¹ë¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤ÏÂç¤¤¯°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜºî¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÏÈ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ»Ãæ¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤È¡Ö¶Ë£³¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò2²ó³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Û¤É°õ¾Ý¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤
¡¡ËÜºî¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÊ¿À®¤¬ºÙ¤«¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÊ¿À®¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¬¥é¥±ーÊ¸²½¤ÎÉÁ¼Ì¤À¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤Ê¤é»×¤ï¤º²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥àÆâ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥é¥±ー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾®¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿À®¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÌ¯¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¡£·ÈÂÓ¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥È¥ëÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·µ¡Ç½¤â¡¢Í·¤Ó¤È¼ÂÍÑ¤ò·ó¤Í¤¿ÌÌÇò¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¥¬¥é¥±ーÊ¸²½¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î1¤Ä¤À
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤ÎÂç¤¤Ê¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤È¡ÖºÇ¶¯ÎóÅÁ ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Î2¤Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ä²ÈÄíºÚ±à¡¢½ÉÂê¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢µûÄà¤ê¡¢ÃîÊá¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ë¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¼ê´Ö¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò²È»ö¤ÈÀßÄê¤·¡¢²È»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¶ÍÀ¸¤Î¡ÖÉã¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¶ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤äå«¤òÉÁ¤¯¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¤¬¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¶ÍÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¡£Ã±½ã¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ÉÂê¤ò¸«¤Æ¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¡¢ºÛË¥¤ò¤¹¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Èå«¤ò¿¼¤á¤ë¤Èº£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¶ÍÀ¸¤ä¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ËÜºî¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤å«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡°ìÊý¤Î¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀ¤³¦´Ñ¤¬ºÇ¹â¤À¡£²Æì¤Î³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Áー¥à¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÍðÆ®¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¶ÍÀ¸¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ¨¿Ø¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¤À¡£¥¹¥Èー¥êー¤â²¦Æ»¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¯¡¢ÀÄ½Õ¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÎ¶¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï²¦Æ»¤ÇÌÌÇò¤¤
¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÏÊ÷¤È¿ÀÅÄ¤Î¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥â¥Î¡×¡£Ê÷¤È¿ÀÅÄ¤Îå«¤ËÃíÌÜ
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ê÷µÁ¹§¤¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¶ËÆ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ê÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿ÀÅÄ¶¯¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢Ê÷¤Ï¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿®¤¸¤¿Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±°ÕµÁ¤À¡£Ê÷¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¿À¼¼Ä®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åì¾ë²ñ¤ÎÏ»ÂåÌÜ²ñÄ¹¡ÖÆ²ÅçÂç¸ã¡×¤¬»ÉµÒ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£Éô²¼Ã£¤¬Ê¸»úÄÌ¤êÌ¿¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂç¸ã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ê÷¤Ï¤³¤¦Òì¤¯¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÅê¤²½Ð¤¹¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡£¸É»ù¤È¤·¤Æ²á¹ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿®¤¸¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ê÷¤Ï¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê÷¤Ï¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÅì¾ë²ñ¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿ÀÅÄ¤À¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÐþËý¤Ê¥¯¥ºÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿ÀÅÄ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊ÷¤ÏÅì¾ë²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×ËÜÊÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¥×¥ìー¥äー¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·³°ÅÁ¤Ç¤Ï¡¢Ê÷¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢Ê÷¤Ë¤«¤Ð¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤Î¥¯¥º¡×¤È¤Ï°ã¤¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢É®¼Ô¤â¿ÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î³°ÅÁ¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤À¡£¡Ú¿ÀÅÄ¶¯¡Û
¡¡Ê÷¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯ÆÈÇò¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¤½¤ÎÆÈÇò¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ÷¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤ÎÊ÷¤Ï¿ÀÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡È¶ð¡É¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÀÅÄ¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤Î¤ÏËÜÌ¿¤ÎÆ²ÅèÂç¸ã¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î1¤Ä¤Î¥Ôー¥¹¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÊ÷¤¬Åì¾ë²ñ¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÀÅÄ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é²¶¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÄ¥¤ì¡×¤È¿ÀÅÄ¤ÏÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÅÄ¤â¤Þ¤¿Ê÷¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ÷¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¼Ö¤Ç¶î¤±¤Ä¤±Ê÷¤ò½õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¼«¤é¤â´í¸±¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤Ï·»ÄïÊ¬¤È¤·¤ÆÊ÷¤ò½õ¤±¤ËÍè¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¿ÀÅÄ¤«¤é¸«¤¿Ê÷¤Ë¤Ïå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡È¥¢¥Ë¥¡É¤È¸Æ¤Ù¤È¿ÀÅÄ¤Ï·è¤·¤ÆÊ÷¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê÷¤â¿ÀÅÄ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åö½é¤Ï¥¯¥º¤È¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿®Íê¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¥×¥ìー¥äー¤¬¿ÀÅÄ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£
¿ÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç°¦¤ª¤·¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬³°ÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë³°ÅÁºîÉÊ¤ÎÌò³ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿¼·¡¤ê¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ê÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Ä¤Ä¿ÀÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ê÷¤¬¿ÀÅÄ¤ÎÉ¾È½¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Î½»Ì±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¿ÀÅÄ¤È¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å³Ý¤±¤¬½¨°ï¡£Ã£À®ÌÜÏ¿¤È¥µ¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò·ó¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¤ä¤ê¹þ¤ß¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö£³³°ÅÁ¡×¤Î¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥óÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·âÇË¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÊ÷¤Î¶¯²½¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¹ØÆþ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÃæ¡¹Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ê÷¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥íー¥°¥é¥¤¥ÈÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£Ãæ¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Ç¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Ç»È¤¨¤ëÉð´ï¡¢¤Þ¤¿¶¦¤ËÃæ¤ò¿Ê¤àNPC¤Ê¤É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤«¡¢»à¤Ê¤º¤ËÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤é¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï»þ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¶¯²½¤·¤¿Ê÷¤ÇÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥ëー¥×¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÃÏ²¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÌÔ¹¶¤òÀ¸¤È´¤¡¢Êõ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÊ÷¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£ºî¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶â¤ò²Ô¤°¥²ー¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤Ë·«¤êÊÖ¤·¥×¥ì¥¤¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥Ø¥ë¥º¡¦¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬³°ÅÁ¤ÎÂç¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë
¿·¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀïÆ®¤Ë¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ò
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³¡×¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¡£¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤¬»È¤¨¤ë¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¤È¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥±¥ó¥«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤µ¤ÈÁÖ²÷´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¶ÍÀ¸¤é¤·¤¤¹ë²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¹¶·â¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥±¥ó¥«¥Ð¥È¥ë¤ÇË½¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤à¤·¤í¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÍÀ¸¤é¤·¤¤Àï¤¤Êý¤À¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡°ìÊý¡¢²Æì¤ËÅÁ¤ï¤ëÉð´ï½Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Ð¥È¥ëÌÌ¤Ç¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥£¥ó¥Ùー¤È¥íー¥Á¥ó¤Î´ðËÜ¹½¤¨¤«¤é¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢¥µ¥¤¡¢ÆóÃú³ù¡¢¥È¥ó¥Õ¥¡ー¡¢Å´¹Ã¡¢¥¨¥¤¥¯¡¢¥¹¥ë¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿8¼ïÎà¤ÎÎ°µåÉð´ï¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÁàºî´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡Ã±ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤»¤ëÉð´ï¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÎÅ¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆå¤®Ê§¤¨¤ëÉð´ï¤â¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆ²Åç¤ÎÎ¶¡¦¶Ë¡×¤è¤ê¤Ï¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Éð´ï¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄ¹²¡¤·¤ä²¡¤¹¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤«¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî´¶¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉð´ï¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡ÖÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÏÉð´ï¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀï¤¤Êý¤À¡£¾¯¤·¥È¥ê¥Ã¥ー¤À¤¬»Ø¤ËÆëÀ÷¤à¤È¿·´¶³Ð¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¡°ìÊý¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤ÇÁàºî¤¹¤ëÊ÷µÁ¹§¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¶ÍÀ¸¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥·¥åー¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡£Ä·¤Ó½³¤ê¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Áàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ÷¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ö°Ç¥Ïー¥È¡×¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆÈ¯Æ°¤¹¤ë¡Ö°Ç³ÐÀÃ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶¯²½¥âー¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ð¥È¥ë¥âー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÊÑ¡£ÅÜÅó¤ÎÏ¢·â¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢Å¨¤Î´éÌÌ¤òÄÏ¤ó¤Ç°ú¤¤º¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÆ»¤ÇÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï»þ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢½Å¡¹¤·¤¯¶§Ë½¤ÊÆ°¤¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ëÆóÌÌÀ¤Ï¡¢Ê÷¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«»ö¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿·Á¯¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Ê÷¤Î¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤â°ã¤¦
¡¡¤½¤·¤Æº£ºîÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¥¤¤ä¥¬ー¥É¤Î½ÅÍ×À¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤ËÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¹¶·â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¡£Î°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ëÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄÉ²Ã¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®¤Ï¤è¤ê±ü¹Ô¤¤¬Áý¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ì¤ÐÀïÆ®¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ù¤ë¤·¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ìー¥äー¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶â¤òÃí¤®¹þ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°ìÉô¤Ç¡¢NPC¤òÅÝ¤·¤Æ¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅ··¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®ÉôÊ¬¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤³¤Î°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊ÷¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¤ª¶â²Ô¤®¡×¤ËÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ÇÌÂ¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯
¶ÍÀ¸¤Ï¡Ö±üµÁ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤â¤¢¤ë
´û¥×¥ìー¥äー¤³¤½¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Î¿¼¤ß¤¬¤è¤êÁý¤¹ºîÉÊ
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¤Î¥Ç¥¤ò·Ú¡¹¤ÈÈô¤Ó±Û¤¹ºîÉÊ¤À¡£¡Ö¶Ë£³¡×¤Î¡Ö¥¢¥µ¥¬¥ª¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¶ÍÀ¸¤È¥¢¥µ¥¬¥ª¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ³°ÅÁ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊ÷¤È¿ÀÅÄ¤Îå«¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëå«¤¬ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îå«¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡×¼«ÂÎ¤ò¾º²Ú¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÂ¾ºîÉÊ¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯£³¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´û¥×¥ì¥¤¤À¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¶Ë²½¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ï¿·ºîµé¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö3¡×¤Î´û¥×¥ìー¥äー¤Ë¤³¤½¿¼¤¯»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³°ÅÁ¤Ç¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ëÊ÷¤È¿ÀÅÄ¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤ËÆþ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºîÉÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬Nintendo Switch 2¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»²Àï¤·¤¿¥²ー¥Þー¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò¡¢¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö3¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡¡2ºîÉÊ¤¬1ËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤·¡¢¶ÍÀ¸¤ÈÊ÷¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
(C)SEGA