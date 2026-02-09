『ロキ』トム・ヒドルストンの誕生日記念！裏切りまみれの活躍を振り返り

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず多彩なドラマシリーズやアニメーションを次々と世に送り出してきたマーベル。現在、あらゆるジャンルの人気作がディズニー公式動画配信サービス ディズニープラスにて配信中。

アイアンマンやキャプテン・アメリカ、ソーなど、世界中で絶大な人気を誇るヒーローたちの中で、“裏切り王子”の異名を持つヴィランでありながら、なぜか憎めず世界中のファンから愛されているロキ。そんなロキを演じているのが、日本でも“トムヒ”の愛称で親しまれ、2月9日（月）に誕生日を迎える俳優【トム・ヒドルストン】。

彼は舞台俳優出身の英国俳優として知られ、端正なルックスと確かな演技力で高い人気を誇り、エミー賞やゴールデングローブ賞など様々な受賞歴も持つ。トム・ヒドルストンはロキの参戦も決まっている12月26日公開となるアベンジャーズ最新劇場作品『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について、「物語が本当に素晴らしく、読んだときにとても驚きました。まさに前例のない作品です。ロキを演じられたことは、私の人生の中でも特別な一章であり、それがまだ終わっていないんです。」とコメントを残しており、ロキの参戦に期待感を込めている。

そんなトム・ヒドルストンの誕生日を機に、これまでマーベルの歴史に多大な影響を与えてきたロキの活躍を振り返る。

ロキの活躍を振り返り

【ヴィランでありながら憎めない側面も持つ独特なキャラクター】

ロキがMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）に初登場を果たしたのは『マイティ・ソー』。神の国・アスガルドで兄ソーと共に育てられた王子として登場するが、家族との血の繋がりが無いことを知ると、嫉妬心からソーらを“裏切り”、アスガルドの宿敵と手を組んで王位継承の座を手に入れるための計画を企てる。結果ソーの活躍によって計画は失敗し、彼との確執が強まることになる。続く『アベンジャーズ』では、ソーへの復讐心から地球の支配を目論むヴィランとして登場するが、最強のヒーローチーム〈アベンジャーズ〉の結成のきっかけとなってしまい、彼らとの激闘の末敗北する。

その後も『マイティ・ソー／ダーク・ワールド』では父オーディンに化けてアスガルドの王座を乗っ取るという壮大な“裏切り”や、『マイティ・ソー バトルロイヤル』で兄ソーがハルクに容赦なく叩きつけられる姿を見て大喜びをするなど、“裏切り王子”にふさわしい意地悪な側面を見せる。一方で、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』では、ソーとロキが世界の半分の生命を奪おうと画策する最凶最悪の敵サノスの急襲を受けた際に、サノス側に寝返ると思いきや、ソーを守るために不意討ちでサノスを討とうとするまさかの“裏切り”も見せる。ただのヴィランなだけではない、ミステリアスな存在感や兄ソーとの間にある歪みつつも確かな絆など、数多くの魅力を持ち、憎むに憎み切れない素顔があるからこそ、ロキはここまで愛されるキャラクターとなっている。

MCUから退場したと思われたロキだが、『アベンジャーズ／エンドゲーム』でヒーローたちが過去の時代へ向かい、『アベンジャーズ』の世界に戻った際にまさかの再登場。アベンジャーズに敗れ、ソーに連行されるはずだったが偶然にも逃走のチャンスを得て、時空を超えて逃げ出すことに成功し、物語はドラマシリーズ「ロキ」へと続いていくこととなる。

【ロキが主役となるドラマシリーズから「ドゥームズデイ」へ】

ロキを主人公とし、時空を超えた物語を展開するドラマシリーズ「ロキ」。時空を超えた逃走をしていたロキは、時空をゆがめた罪により”世界の時間”を監視する時間変異取締局（通称TVA）に拘束されることとなり、TVAエージェントのメビウスと協力し、世界の時間軸を修復する任務を進めていくこととなる。シーズン2では時間軸での移動を操れるようになったロキが、自ら時の終わりの玉座につくことで全世界のタイムラインを司る重要な存在になり、究極の自己犠牲となる選択をすることに。

時空を司る神のような存在となり、彼の物語は終わりを迎えたと誰しもが思ったロキだが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演キャスト発表の中に、その名前が含まれていたことで、多くの人の認識を“裏切る”こととなった。他人に成りすます能力を持ち、今まで数多くの裏切りを見せてきたロキが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では一体どのような形で登場するのか。兄であるソーも再び大きな役割を持って登場することが解禁された予告映像からも示唆されており、この兄弟二人の共演にも大きな期待が高まっている。MCU作品において重要な立ち位置であり続け、数々の裏切りと騙しによって見る人たちを驚かせ続けたロキが、アベンジャーズ劇場最新作でどのような裏切りを披露するのか、ぜひ注目していただきたい。

マーベルシリーズ屈指のヴィランでありながら、その独特な立ち振る舞いと魅力的なキャラクター、ストーリーの重要なポジションによって人々を虜にしてきたロキ。そんなロキを長年演じ続け、世界中の人気を集めているトム・ヒドルストン。アベンジャーズ劇場最新作での登場を前に、彼の今までの活躍を再び鑑賞し、ぜひ『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に備えていただきたい。ロキが登場する各作品は、それぞれDisney+（ディズニープラス）で見放題独占配信中。

