この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【保存版】新卒は気をつけて！住んだら後悔する「クソ物件」の特徴5選」と題した動画を公開した。一人暮らしのリスナーへのアンケート結果を基に作成された「クソ物件Tier表」を用いて、避けるべき物件の特徴と、逆に妥協しても良いポイントを解説している。



投稿者の男性は、リスナーから寄せられた「嫌な物件」の意見を集約し、S（絶対やめとけ）からD（妥協していい）までのランク付けを行った。 まずBランクとして紹介されたのが「線路・踏切が近い」物件だ。「踏切がやかましい」「ノイローゼになる」と、生活音のストレスを指摘。さらに上位のAランクには「警察・病院・消防が近い」物件が選ばれた。安心感がありそうに見えるが、「緊急車両が発進する音」は強烈で、「あいつらは夜中でもかまわずぶっ放す」と、睡眠を妨げる騒音リスクについて警告した。



一方で、Dランク（妥協していい）とされたのは「キッチンが狭い」ことだ。「料理できたもんじゃない」としつつも、キッチンを広くしようとすれば部屋全体の広さや築年数といった条件が悪くなる傾向があるため、「嫌だけど仕方ない」と割り切るべきポイントだと定義した。 また、若者に人気のある「ロフト」付き物件はBランクに位置付けられた。「エアコンの効きが悪い」「カビがよく生える」といった衛生面の懸念に加え、「階段登るのめんどくさい」という実生活での不便さを理由に挙げた。



動画の最後、男性は「Sランク（絶対やめとけ）」として、ある特定の物件ブランドを提示して結論とした。 それが「レオパレス」だ。男性はテロップとともに同ブランドを最上位のSランクに配置し、動画を締めくくった。これから物件探しをする新卒者は、家賃や見た目だけでなく、騒音環境や実際の使い勝手など、先輩たちのリアルな声を参考に慎重に選ぶ必要がありそうだ。