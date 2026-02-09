スノーボード男子パラレル大回転は8日にリビーニョ・スノーパークで予選が行われ、2大会ぶり2度目の出場だった斯波正樹（39＝TAKAMIYA）は、ワックスの不正使用により失格となった。予選1回目の検査で、22〜23年シーズンから使用禁止となったフッ素成分が検出されたという。斯波は9日に自身のインスタグラムを更新し、思いをつづった。

斯波は「本日2月8日、ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード・パラレル大回転に出場しました。予選1本目終了後のワックス検査において、使用が禁止されているフッ素が検出されたため、失格（DSQ）という判断が下されました」と報告。検査結果について「滑走面の左足より前方はフッ素検出なし（ゼロ）、それより後方にかけて明確なフッ素反応が確認されています」と説明し、「これまでワールドカップを通じて、同一の板・同一のワックス構成で毎試合フッ素検査を受けてきましたが、陽性が出たことは一度もありません」と明かした。

「私は近年、毎シーズン2000万円以上の活動費を自ら集め、ほぼ全額自己資金で競技活動を続けています。これは責任の所在を誰かに向けるためではなく、自分が置かれている現実を、正直にお伝えしています」とし、詳細について記し出した。

「ワックスについては、練習時は自ら作業を行っていますが、大会期間中はプロのサービスマンに正式に依頼し、板の仕上げをお願いしてきました。ただし、今回のオリンピックでは宿泊地とワックスキャビンが離れており、加えて、いつも依頼しているサービスマンも事情により別の場所に滞在していたため、物理的・時間的な制約から、今回は便宜的にチームコーチにワックス作業を依頼しました。（エッジ作業は自分で行っています）」と、通常の大会とは異なる方法でワックス作業をしたことを説明。

失格判断後に非公式という前提でフッ素検出機器を使用した再検査を行ったという。再検査方法を「・レースボードではない予備ボード ・陽性が出たレースボードの、陽性が出てない部分に、同一のスタートワックスを同じコルク・フェルト・ブラシで施行」と明かした上で、「フッ素は検出されませんでした（陰性）。長年サポート頂いているワックスメーカーさんの製品ではないという点についても、確認が取れています」と検査結果を報告した。

「また、全日本スキー連盟の正式な依頼文書に基づき、ワックスキャビン周辺の監視カメラ映像も受け取りました。映像形式や画角の制約から、第三者の関与を特定することは困難ですが、データ変換後、私自身およびスタッフがそれぞれ確認を行う予定です」と記した。

続けて、「あくなで現実的な立ち位置として、私はメダル候補と呼ばれる存在ではありません。ワールドカップでの最高順位は4位であり、コンディションや展開が噛み合えば表彰台に届く可能性がある、という位置づけの選手です」と自身の立ち位置を明かし、「そうした現状を踏まえても、誰かが意図的に私を陥れる理由があるとは、正直なところ考えにくいと感じています」と率直な思いを吐露した。

その上で、「近年は多額の自己資金を投じながら競技活動を続けている中で、毎試合フッ素検査が行われている状況において、自ら意図的に禁止物質を使用し、失格になりにいく理由は私にはありません」と断言。「自分自身のキャリアや信頼を損なう行為を、あえて選択する合理性はないと考えています」と訴えた。

「多くの報道で『斯波正樹、ワックスの不正使用』と書かれています。言葉としては、規則上は間違いではありません。そう受け取る方がいることも理解した上で、それでも私は、これまで通り競技と正面から向き合ってきたその事実だけは変わらないと、ここに記しておきます」とつづった。

最後に「スポンサーの皆さま、これまで支えてくださった皆さま、恩師の方々、そして家族。不本意な形となってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪。「今はまだ、この現実をうまく言葉にすることはできません」と胸中を打ち明けた上で、「それでも、誰もが経験できないことを経験したという事実は、いつか必ず、人生の価値になる。“この経験があってよかった”そう言える日は来ると、信じています」と前を向いた。