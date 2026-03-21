１５日にノルウェーのオスロで行われたノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプの男子個人第２６戦で、内藤智文選手（３３）（山形市役所）が個人戦初優勝を決めた。市役所職員として働きながら、世界を転戦する公務員ジャンパーが快挙を達成した。（田山千紘）Ｗ杯はミラノ・コルティナ五輪男子個人ラージヒル優勝のドメン・プレブツ選手（スロベニア）や、銀メダルの二階堂蓮選手（日本ビール）も出場。内藤選手