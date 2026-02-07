この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない「無期雇用派遣」と「有期雇用派遣」の違い。給料で損しないための賢い選択術とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場・期間工への転職をサポートするYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場派遣】無期雇用派遣と有期雇用派遣の違い｜どっちを選ぶべきか？」と題した動画を公開。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、派遣で働く際に多くの人が悩む「無期雇用」と「有期雇用」の選択について、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説した。



動画の冒頭でケンシロウ氏は、「工場転職で無期雇用＝安定、そう信じている人は危ないです」と警鐘を鳴らす。多くの人が求人情報を見る際、雇用形態よりも給与などの条件面を重視しがちだが、将来設計を考える上では雇用形態の理解が不可欠であると指摘した。



まず、「無期雇用派遣」について、ケンシロウ氏は「派遣会社の正社員として雇用される形態」と説明。給与は月給制で、派遣先の契約が終了しても簡単には解雇されず、別の工場へ異動できる安定性が特徴だ。一方で、勤務地を選べない可能性があるというデメリットも挙げた。このため、仕事を安定させたい人や、特定の勤務地にこだわらない人に向いているという。



対して「有期雇用派遣」は、一般的にイメージされる派遣の働き方であり、数ヶ月ごとの契約更新で成り立っている。給与は時給制で無期雇用より高い傾向にあるため、「短期間で稼ぎたい人」や「働く期間が決まっている人」に最適だと語る。ただし、年末年始やGWといった長期連休中は勤務日数が減り、収入が大きく落ち込む可能性がある点には注意が必要だとした。



ケンシロウ氏は、どちらの雇用形態が良いかは個人の状況によって異なると結論付けた。「仕事を安定させたい」「長期的なキャリアを築きたい」と考えるなら無期雇用が、「借金返済や貯金など、短期的な目標のために稼ぎたい」のであれば有期雇用が適していると述べ、それぞれの特徴を理解した上で自身のライフプランに合った選択をすることの重要性を強調した。