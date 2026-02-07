犬が突然立てなくなる原因

さっきまで普通に歩いていた愛犬が突然立てなくなれば、飼い主は不安な気持ちでいっぱいになりますよね。

立とう、立とうと力を入れるのに立ち上がることができなくなってしまったのでしょうか。それとも立とうとする度に痛がっている様子なのでしょうか。

または、異変に気づいた飼い主が立たせようとするけれど、手足にも体にも全く力が入らない様子である、という場合もあるかもしれません。

1.椎間板ヘルニアなどの神経系トラブル

犬が突然立てなくなる原因として、椎間板ヘルニアなどの神経系トラブルを疑うことができます。

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板が飛び出し、脊髄を圧迫した状態のことを言います。犬の後ろ足や前足に麻痺が起こり、突然立てなくなることがあります。

ダックスフンド、コーギー、フレンチブルドッグは、椎間板ヘルニアの好発犬種です。

突然立てなくなる、突然歩けなくなる、痛みで鳴き叫ぶ、背中を丸めて歩くなどの症状が見られることがあります。

2.脳の病気や前庭疾患による影響

犬が突然立てなくなる原因として、脳梗塞・脳出血・前庭疾患などの病気を疑うことができます。

脳や神経に問題が生じ、上手くバランスを取ることができず、立ち上がることができなくなったり、歩こうとするけどフラフラと倒れてしまったりすることがあります。

とくに高齢犬に多い病気ですが、若い犬にも発症することがあります。痛みを伴わないこともあるため、「元気なのにな…」ということがよくあります。

3.骨や関節や筋肉の急性トラブル

犬が突然立てなくなる原因として、骨や関節や筋肉の急性トラブルを疑うことができます。

骨折・脱臼・靭帯断裂・筋肉損傷などです。ソファーやベッドなどの高い場所からジャンプで飛び降りたとき、着地に失敗し、損傷を負った可能性があります。

また、普段は走り回って遊ぶことのない犬が、たまにドッグランへ行き、激しく走ったときに前十字靭帯断裂してしまった、などのケースもみられます。

4.中毒や急性の内科疾患

犬が突然立てなくなる原因として、中毒による急性の内科疾患を疑うことができます。

人間用の薬やサプリメント・観賞植物の葉っぱ・チョコレート・タマネギなど、自宅の中にも犬が口にすると中毒を引き起こすものがあります。

また、急性の内科疾患では、低血糖・電解質異常・急性腎不全などの可能性を考えることができます。

急性の内科疾患である場合では、突然立てなくなること以外にも、嘔吐・下痢・意識障害を伴うことがあり、緊急性が高いため、早急に動物病院へ行くべきです。

5.循環器系の異常

犬が突然立てなくなる原因として、心臓などの循環器系の異常を疑うことができます。

酸素を上手く取り入れることができなくなっている場合では、呼吸が速くなったり、咳が出たり、チアノーゼが起こったりすることがあります。

チアノーゼとは、血液中の酸素が不足している状態であり、犬の舌の色が青紫色になることがあります。命に関わる恐れのある重要なサインです。

危険な症状や今すぐに病院へ行くべき状況

呼吸が速くなっている 暑いときのパンティングのような口を開けた荒い呼吸をしている 舌が青紫になっている 焦点が合わずにボーッとしている 呼びかけに全く反応がない ぐったりとして動かない 立とうとするけど気を失って倒れてしまう 手足をバタバタとさせてもがく よだれが大量に溢れて止まらない

緊急性が高く、早急に動物病院へ行くべき症状や状況であると言えます。

まとめ

犬が突然立てなくなる原因を5つ解説しました。

椎間板ヘルニアなどの神経系トラブル 脳の病気や前庭疾患による影響 骨や関節や筋肉の急性トラブル 中毒や急性の内科疾患 心臓などの循環器系の異常

「あのとき行っていれば…」の後悔ではなく、「何ともなくてよかった」「大事に至らなくてよかった」の安心の方がいいですよね。

愛犬が元気そうにしていても、飼い主が不安に思うとき、「どうしよう…」と迷うときは、動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：葛野宗)