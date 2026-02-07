第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日未明）、開幕。イタリアでの冬季大会は１９５６年、２００６年に続き３度目。９３の国と地域から約３５００選手が一堂に会して２２日（同２３日）までの１７日間、８競技１１６種目で熱戦を演じる。日本は総勢１２１人（男子４７、女子７４）が参加し、過去最多だった前回２０２２年北京大会の１８個（金３、銀７、銅８）を上回るメダル獲得数を目指す。史上最大規模の広域開催となる氷と雪の祭典の運営には、世界的に急速に発展している「ＡＩ（人工知能）」がさまざまな形で活用されている。五輪担当の松末守司キャップが“ＡＩ五輪”をひもとく。

＊ ＊ ＊

ミラノ・コルティナ五輪が開幕した。イタリア北部の約２万２０００平方キロメートル範囲の４つの会場群で行われる史上初の超広域開催五輪。ミラノから山岳部にあるコルティナダンペッツォは、直線距離で約２５０キロと途方もない距離だ。私もミラノからジャンプ会場のある山間部まで移動するのに、電車、バスを乗り継ぎながら約６時間かかった。過去３度経験した大会とは別次元。山間部はバスでの移動だが、基本、時間はあってないようなもの。３０〜４０分待ちは当たり前。体力はもちろん、精神的にかなりの負担はあるだろう。

とはいえ、我々はＡＩ時代に生きている。日本の冬季競技のスポーツ団体は、選手強化にＡＩを活用している団体はほとんどないのが現状ではあるとはいえ、競技によっては活用している団体、選手は多く、スポーツ界、五輪の発展にＡＩはなくてはならないものになっている。

ノルディックスキーでは、長くジャンプ研究をしてきた北翔大の山本敬三教授らが中心となり、スーパーコンピュータ「富岳」でジャンプの動作を解析。そのデータをもとにして自身のジャンプ改善に利用している選手は多い。カーリングでも日本カーリング協会が国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）などと連携し、分析を進めている。五輪放送サービス（ＯＢＳ）は、今大会でＡＩでストーン（石）の軌道などを分析するシステムを導入することを発表している。

さらに、そのＯＢＳはＦＰＶドローンなどを駆使し、スノボなどの雪上の競技、フィギュアだけでなく、リュージュ、スケルトンといったソリ系種目にも導入し、選手をドローンで追う。より臨場感が生み出され、視覚からの情報も圧倒的に増してくる。

山本教授は「動きを選手の感覚ではなく、データで説明できるようになった。ユーチューブには、高校生や大学生らが、モーションキャプチャーでデータを集めて分析している時代。データは僕がとっても素人がとっても同じクオリティーのデータが取れる。スポーツ界もＡＩで変わっていくはず」と話す。

また、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は五輪での誹謗（ひぼう）中傷対策として現地と日本に拠点をつくり、ＡＩを活用したモニタリングを行っていく。Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムなどをチェックし、場合によっては、投稿の削除要請をして、選手を守っていく。

五輪は過去、文化の発展、テクノロジーの進化を促す一助になってきた。今大会も「ＡＩ五輪」としての象徴的な大会になるのは間違いない。一方で、ＪＯＣの年頭あいさつで三屋裕子副会長は「スポーツはなぜ感動するのだろう。世の中、ＡＩとかありますが、スポーツは究極のアナログです。毎日毎日、１秒を削るために必死に走り、飛び、そして１センチ距離を伸ばすためにみんな努力する。生身の人間が織りなすドラマだからこそ、言葉なく感動するんだなと思いました」とスポーツの本質を伝えていた。

「ＡＩ」と「アナログ」―。融合しながら新たな時代に入る。イタリアで２０年ぶりに開催される五輪が、スポーツ界の今後を照らす。

◆ミラノ・コルティナ五輪

▽会期 五輪は６日〜２２日。パラリンピックは３月６〜１５日。

▽史上最大規模 ２万２０００平方キロメートルの範囲で、４つのエリアで分散開催。

▽閉会式 世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場が舞台。五輪の式典が世界遺産内部で行われるのは初。

▽参加数 ９３の国と地域から約３５００人。

▽男女比 女子種目が増え、最も男女比の均衡が取れた冬季五輪となり、女子の数は全体の４７％に。日本も女子選手の割合が６１・１％と過去最高。

▽新種目 ８つ。山岳スキー競技の「スキーモ」は男女スプリント、混合リレーの３種目。フリースタイル・スキーの男女デュアルモーグル、スケルトン混合団体、リュージュの男子２人乗りと女子２人乗り。

▽公式マスコット 仲良しのオコジョ「ミロ」と「ティナ」＝写真＝

▽メダル 五輪は金銀銅、いずれも２４５個、計７５６個。イタリア国立造幣局が鋳造。サイズは直径８センチ、厚さ１センチ、重さは金メダルが５０６グラム、銀５００グラム、銅４２０グラム。重厚で肉厚が印象的