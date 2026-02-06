ABEMA、開局以来初の四半期黒字 W杯が分岐点…広告主は約1,000社に拡大
サイバーエージェントは6日、25年10〜12月決算を発表し、ABEMAを展開するAbemaTVが、同期間で初の四半期黒字化を達成したことを明らかにした。
サイバーエージェント会長、AbemaTV社長の藤田晋氏
AbemaTVは2015年度の開局以来、赤字が続いていたが、25年10〜12月で約5,000万円の営業黒字を計上。売上高は159億円となった。
広告主数は開局時の2016年は40社だったが、22年に349社、23年に545社、24年に840社、そして25年は996社と1,000社に迫るまで急拡大。決算説明会で、サイバーエージェントの山内隆裕社長は「FIFA ワールドカップ カタール 2022」での全64試合無料生中継が「一つの分岐点になった」と解説した。
