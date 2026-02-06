アイリスオーヤマは、MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズから、同社で初めて紙パック式を採用した「充電式紙パックふとんクリーナー」（FBD-41-W）を2026年2月13日より順次発売します。オープンプライスで、公式通販サイトでの販売価格は1万9800円（税込）。

「充電式紙パックふとんクリーナー」（FBD-41-W）

記事のポイント サッと取り出してすぐに使えるコードレスふとんクリーナー。従来品と比べて40%軽量化しているので、本体を持ったままでの移動がラクラク。紙パック式で、捨てる際に粉じんが舞わず、衛生的に処理できます。

同社のふとんクリーナーは、ふとんたたきの形状を模したたたきパッドと強力な吸引力により高いハウスダスト除去率を実現し、シリーズ全商品の累計販売台数は130万台を超えています。

一方で、ふとんクリーナーは「重くて出すのが面倒」「使用後のごみ処理が煩わしい」など、購入後に使用頻度が下がってしまうという不満の声もあるのだそう。

新商品の「充電式紙パックふとんクリーナー」は、ふとんクリーナーにおいて同社で初めて紙パック式を採用し、ふとんに潜むダニやほこりを紙パック内に集じんすることで、ごみに直接触れることなくそのまま捨てられます。これにより、ごみの再飛散を防ぎ、衛生的に使用できます。

また、軽量スティッククリーナーのMagiCaleenaシリーズで培った知見を設計に活かすことで、同社のふとんクリーナーとして最軽量となる約950gを実現しています。従来品（FCA-13）と比べ約40％の軽量化することで、長時間の使用でも腕や肩への負担を軽減できます。

さらに、コードレス仕様のため、寝室からこども部屋まで部屋間を移動しながら使用でき、コンセント位置を気にせずに快適に掃除できます。

付属の充電スタンドを使用すれば、収納と充電を同時にできるため片付けが容易で、使いたいときにすぐに使えるので、購入後の使用頻度の低下という不満を解消できます。

連続使用時間は標準：約17分、ターボ：約8分、自動：約8〜24分。充電時間は約4時間。

アイリスオーヤマ 「充電式紙パックふとんクリーナー」（FBD-41-W） 発売日：2026年2月13日 直販価格：1万9800円（税込）

