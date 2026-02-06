史上最高のトレードは“愚かな決断” ベッツ放出で「真に野球を台無しにしているチームが明らかになった」専門メディア
ベッツをトレードで放出した6年前の決断を専門メディアが非難した(C)Getty Images
今やドジャースの顔となったムーキー・ベッツについて、現地時間2月5日はレッドソックスからベッツがトレードされた日であると、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』の野球アカウント『B/R Walk-Off』のXが伝えている。
Xでは「ドジャースがトレードでムーキー・ベッツを獲得してから、今日でちょうど6年。これってMLB史上最高のトレードの一つじゃない？」と綴っている。
一方で、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ベッツらスター選手を集めて最強軍団を構築するドジャースが「野球を台無しにしている」といわれることについて、「本当に『野球を台無しにしている』と定義されるべきチームは他に存在し、その筆頭こそが、ベッツをロサンゼルスへと放出したあのチームだ」と、レッドソックスを非難した。
同メディアは「あのトレードで、真に野球を台無しにしているチームがどこかなのか明らかになった。そう、レッドソックスだ」と指摘し、「ベッツ放出という決断の核心にあったのは、ボストンが彼と長期契約を結ぶことができなかったという事実だ。ベッツはレッドソックスが生み出した生え抜きのMVPだった」と、2018年にレッドソックスでMVPにも輝いているが、トレードに踏み切った。
20年2月にトレードでドジャースへ移籍することになったが「引き換えに得た若手有望株たちは結局、目も当てられないほどの大失敗に終わった」と記し、他にもアレックス・ブレグマンの存在がラファエル・デバース放出の決定打となり「結局そのブレグマンも、ボストンでの在籍期間はわずか1年に終わった」と説明している。
レッドソックスは昨年2月にブレグマンと3年総額1億2000万ドル（約188億円）でFA契約したものの、三塁のポジションには主砲のデバースがいたため、デバースは一塁やDHに回されたことへの不満からトレード志願で6月にジャイアンツへと移籍している。
記事では「ボストンは本来、オフシーズンの主役であるべきチームだが、ここ6年間の彼らから聞こえてくるのは、自分たちの愚かな決断を正当化する苦しい言い訳ばかりだ」と記した。
