ベッツをトレードで放出した6年前の決断を専門メディアが非難した(C)Getty Images

今やドジャースの顔となったムーキー・ベッツについて、現地時間2月5日はレッドソックスからベッツがトレードされた日であると、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』の野球アカウント『B/R Walk-Off』のXが伝えている。

Xでは「ドジャースがトレードでムーキー・ベッツを獲得してから、今日でちょうど6年。これってMLB史上最高のトレードの一つじゃない？」と綴っている。

一方で、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ベッツらスター選手を集めて最強軍団を構築するドジャースが「野球を台無しにしている」といわれることについて、「本当に『野球を台無しにしている』と定義されるべきチームは他に存在し、その筆頭こそが、ベッツをロサンゼルスへと放出したあのチームだ」と、レッドソックスを非難した。

同メディアは「あのトレードで、真に野球を台無しにしているチームがどこかなのか明らかになった。そう、レッドソックスだ」と指摘し、「ベッツ放出という決断の核心にあったのは、ボストンが彼と長期契約を結ぶことができなかったという事実だ。ベッツはレッドソックスが生み出した生え抜きのMVPだった」と、2018年にレッドソックスでMVPにも輝いているが、トレードに踏み切った。