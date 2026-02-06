【AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー】 2026年12月～2027年1月 発送予定 価格：88,000円

ホビージャパンは、完成品トイ「AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー」をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて予約受付を開始した。発送は2026年12月～2027年1月を予定し、価格は88,000円。

本商品はOVA「勇者王ガオガイガーFINAL」に登場した「ジェネシックガオガイガー」をAMAKUNI超機神シリーズで立体化したもの。過去に発売された「AMAKUNI機神 ジェネシックガオガイガー」から合体変形ギミック搭載仕様として、完全新規造形・完全新規設計で刷新。造形美と合体変形機構の両立を実現し、約30cmにサイズアップ。

コアとなるジェネシックギャレオンはジェネシックガイガーへの変形が可能。そして、各ガオーマシンとのファイナルフュージョンによってジェネシックガオガイガーを再現することができる。

さらにジェネシックガオガイガー玩具としては初の「電動アクションギミック」を内蔵し、右腕のブロウクンマグナムや両膝のドリルが回転する。

そして、連動コミック「勇者王ガオガイガーFINAL EXTRA EXPLODED EPISODE」に登場する新規合体ギミックに対応したオプションパーツが付属。ガイガーとガオーマシンの多彩な合体形態を再現可能とし、作品世界をより深く体感できる仕様となっている。

(C)サンライズ