変形・合体ギミック搭載、究極を超えた破壊神！ 「AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー」が予約開始
ホビージャパンは、完成品トイ「AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー」をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて予約受付を開始した。発送は2026年12月～2027年1月を予定し、価格は88,000円。
本商品はOVA「勇者王ガオガイガーFINAL」に登場した「ジェネシックガオガイガー」をAMAKUNI超機神シリーズで立体化したもの。過去に発売された「AMAKUNI機神 ジェネシックガオガイガー」から合体変形ギミック搭載仕様として、完全新規造形・完全新規設計で刷新。造形美と合体変形機構の両立を実現し、約30cmにサイズアップ。
コアとなるジェネシックギャレオンはジェネシックガイガーへの変形が可能。そして、各ガオーマシンとのファイナルフュージョンによってジェネシックガオガイガーを再現することができる。
さらにジェネシックガオガイガー玩具としては初の「電動アクションギミック」を内蔵し、右腕のブロウクンマグナムや両膝のドリルが回転する。
そして、連動コミック「勇者王ガオガイガーFINAL EXTRA EXPLODED EPISODE」に登場する新規合体ギミックに対応したオプションパーツが付属。ガイガーとガオーマシンの多彩な合体形態を再現可能とし、作品世界をより深く体感できる仕様となっている。
「AMAKUNI機神 ジェネシックガオガイガー」が完全新規造形・完全新規設計で刷新！ 超ディテールの圧倒的ビッグサイズに、合体ギミックにも対応した数々のアクションギミックを搭載した、究極のフィギュアでファイナルフュージョン承認!!https://t.co/MKZD8bRf8U#AMAKUNI #ガオガイガー pic.twitter.com/N5YhWKeFHg- ホビージャパン商品企画 (@hj_shohin) February 6, 2026
(C)サンライズ