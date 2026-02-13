この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【知っておきたい】自衛隊の階級は「契約社員」から？元幹部が語る昇任の仕組みと意外な待遇差

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」で「【元海上自衛隊幹部が語る】よくわかる自衛隊の階級」と題した動画を公開した。自衛隊に存在する17の階級の仕組みを紐解きながら、現場の「契約社員」的な雇用形態から、将官クラスの知られざる待遇まで、組織の内情を詳細に解説している。



動画ではまず、最も低い階級である「2士」について触れられている。一般的に自衛官候補生として入隊し、3カ月の訓練を経て任官するこの階級は、任期制であり「士長までは契約社員、3曹以上が正社員というイメージ」だとオオカミ少佐は定義した。特に海上自衛隊では、定年まで雇用される「3曹」への昇任試験が狭き門であり、約半数が組織を去るという厳しい現実がある。



また、海上自衛隊特有の文化として、ベテラン曹長クラスが利用できる「先任海曹室（CPO）」という部屋の存在を紹介。「おじさんたちのVIPルームのようなところ」であり、一般隊員とは待遇が明確に区別されると語る。さらに幹部自衛官についても、現場指揮官レベルの3佐と、艦長クラスとなる2佐の間には大きな隔たりがあり、2佐以上になると「スケールが変わってくる」と説明。将官クラスになると内閣の承認が必要な「指定職」となり、政治力も問われる世界になると述べた。



オオカミ少佐は解説の締めくくりとして、諸外国の軍隊と比較し、トップと最下級の給与差が「10倍もありません」という日本の自衛隊の金銭的実情を指摘。がんばった割に報われない側面があるとしつつ、「自衛隊の最大の課題はとにかく人が足りないこと」だと断言した。その上で、「国を、国民を守るという重い役目を背負う以上、それに見合った幸福をつかめるようになってほしい」と、現役隊員への思いを語り解説を結んでいる。

