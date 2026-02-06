茂木健一郎氏、高市早苗氏の人気の秘密を断言「カリスマ性の源泉は“態度”にある」脳科学者が徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#高市早苗 さんの人気、カリスマ性、リーダーシップの秘密、そして高市内閣の「可能性」と「脆弱性」。」と題した動画を公開。間近に迫った選挙を前に、高市早苗氏が持つ人気の秘密を脳科学的な視点から分析し、そのリーダーシップがもたらす影響について論じた。
動画で茂木氏は、情勢調査で高市氏率いる自民党の圧勝が予測される状況を背景に、個々の候補者の資質ではなく党首の人気で選挙結果が左右される現状を「議会制民主主義がバグってる」と指摘。この現象は、かつての「安倍チルドレン」と同様に「高市チルドレン」を生む可能性があると懸念を示した。
続けて、茂木氏は高市氏の人気の源泉を「アティチュード、態度だ」と分析。「こうと思ったらそちらの方に行くという態度」が有権者に明確に伝わっていると語る。脳科学的には、これは「前頭葉の統合作用が高い」状態であり、ビジョンが明確なリーダーとして認識されやすいと解説した。このようなリーダーに人々が惹かれるのは、自身の判断をリーダーに「託している」ことで安心感を得る心理が働くためだと説明。特に女性リーダーの場合、元来持つ共感能力に加え、強いリーダーシップが発揮されることで、独自のバランスと安心感が生まれるのではないかと自身の見解を述べた。
最後に茂木氏は、「態度が良い」ことと「政策が良い」ことは別問題であると強調。マクロ経済政策や外交問題など、複雑な課題に対しては、続投の際には優れたブレーンを集め、時には「反対する方の声も聞いて」慎重に進めるべきだと提言し、動画を締めくくった。
動画で茂木氏は、情勢調査で高市氏率いる自民党の圧勝が予測される状況を背景に、個々の候補者の資質ではなく党首の人気で選挙結果が左右される現状を「議会制民主主義がバグってる」と指摘。この現象は、かつての「安倍チルドレン」と同様に「高市チルドレン」を生む可能性があると懸念を示した。
続けて、茂木氏は高市氏の人気の源泉を「アティチュード、態度だ」と分析。「こうと思ったらそちらの方に行くという態度」が有権者に明確に伝わっていると語る。脳科学的には、これは「前頭葉の統合作用が高い」状態であり、ビジョンが明確なリーダーとして認識されやすいと解説した。このようなリーダーに人々が惹かれるのは、自身の判断をリーダーに「託している」ことで安心感を得る心理が働くためだと説明。特に女性リーダーの場合、元来持つ共感能力に加え、強いリーダーシップが発揮されることで、独自のバランスと安心感が生まれるのではないかと自身の見解を述べた。
最後に茂木氏は、「態度が良い」ことと「政策が良い」ことは別問題であると強調。マクロ経済政策や外交問題など、複雑な課題に対しては、続投の際には優れたブレーンを集め、時には「反対する方の声も聞いて」慎重に進めるべきだと提言し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
脳科学者・茂木健一郎が指摘、日本の停滞を招く「可動域の狭さ」という構造的欠陥
茂木健一郎氏「男は男ではなく、女は女ではない」カオスな世界で“自由になる”ための思考法
茂木健一郎氏が断言、大変そうな友人には「何も言わずに“元気？”と連絡するのが正しい」
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。