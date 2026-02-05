【「みょーちゃん先生はかく語りき」12巻】 2月6日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「みょーちゃん先生はかく語りき」の12巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は“保健室の先生”笹舟みよかが、思春期を迎える高校生たちの質問に身体を張って答えていくコメディ。「週刊ヤングマガジン」で連載されていたが、2025年10月に完結を迎えた。

12巻は最終巻となり、表紙には子どもを抱くみよかの姿が登場。「保健室で放尿がしたい」「みょーちゃんを取材したい」といったエピソードなどが収録されている。

また帯には「週刊ヤングマガジン」作家陣がコメントを寄せており、完結記念にアクスタプレゼント企画も実施される。

【「みょーちゃん先生はかく語りき」12巻あらすじ】

誰にだって初めてはある！

高校の養護教諭・笹舟みよか（26歳）は、今日も生徒の風変わりな悩みにてんやわんや。保健室で放尿がしたい！？ みょーちゃんを取材したい！？ あれ？ でも肝心のみょーちゃんもなにかみんなに言いたげ……。

泣いても笑ってもこれが最後！ 第12巻！！



