デスクで可愛く存在感を放つスピーカー。

エンタメやゲームにはヘッドホンやイヤホンもいいですが、やっぱり空間に響き渡る音のほうが柔らかくて自然。そのためにデスクの両脇には小型スピーカーは揃えておきたいです。

せっかく置くなら、性能だけでなくデザインも大事。でもデスクトップ・スピーカーってホントにピンキリで、自分に合うものを探すのは一苦労なんですよね。

陶芸から着想を得た

完実電気株式会社の「UKI」は、カナダの人気音響ブランドKanto Audioのコンパクトなスピーカー。陶芸から着想を得た丸っこいカワイさで、5色のカラバリから選べます。

接続はUSB-C、Bluetooth無線、さらには赤・白ピンプラグのRCA接続で古いアナログ機器にも使えて高い汎用性もよき。PCだけでなく、スマホやレコードプレイヤーでも楽しめます。

#Kanto Audio #新製品



UKI コンパクトデスクトップスピーカー



カナダ発の人気オーディオブランド Kanto Audio から、

Kanto最小コンパクトデスクトップスピーカー「UKI」が日本上陸！



クラムシェルデザインの可愛らしいフォルムに、100W（50W… pic.twitter.com/z32b4oo1ic - 完実電気株式会社 (@kanjitsu_denki) January 30, 2026

部屋中に広がるサウンド

出力はバイアンプ駆動でピークパワーが100W＆RMS（定格出力）が50W。これはちょっといいPCスピーカーと同程度。もし普通のPC作業用で使うなら、充分なレベルかと思います。

さらにペアリングしたサブウーファーの自動認識機能や、ヘッドホン出力もあるのでそれぞれに合った音楽体験が楽しめます。

Image: 完実電気株式会社

どんなデスク環境にも合う

音源となるPCとデスクの位置関係で、泣く泣くスピーカーを左右反対に設置するなんてこともあるかもしれません。だけど「UKI」はスイッチで左右（L/R）の切り替えができます。コンセントの位置や利き手、ヘッドホンの抜き差しなどの環境に合わせて使えるのがすっごく親切です。

ちなみにですが、丸み具合がスタジオ・モニターのGenelecっぽさも感じるので、音響機器が好きな人は「お？」ってなるかもです。

スタンドでちょっと浮かせよう

「UKI」の値段は3万8280円ですが、背面で固定しちょっと浮かせるスタンド「SU2」が4,980円で別途用意されています。ユーザーの顔に向けて音が届きやすいよう13度上向きに角度があり、不要な振動を効果的に抑制する機能もあります。

#Kanto Audio #新製品



Kanto Audio UKI専用オプション SU2 デスクトップスタンド



UKIのサウンドをさらにクリアに！

デスク上をスッキリ解放し、反射を抑えて正確な音像を実現する専用スタンド。



後部1/4"-20ネジで簡単装着、微妙な上向き角度で耳に直撃



発売中のORA… https://t.co/OXSgoN6gu2 pic.twitter.com/XIOmhO7VOX - 完実電気株式会社 (@kanjitsu_denki) January 30, 2026

可愛いしパワフルだし多機能だしで、1日中ずっと何かしらの音を出して生活の一部になりますね。

