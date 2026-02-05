月の年金26万円でも「年に50万円貯金が減っていく」67歳・元公務員男性の不安
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、茨城県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（61歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：茨城県
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：1800万円、リスク資産：450万円
これまでの年金加入期間：厚生年金458カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：なし
その理由として、現在は「加給年金が含まれているので、毎月の生活費は賄えているが、旅行や慶弔費、車検等の支出時は足りない」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。64歳から繰り上げ受給しているという自身の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
前述のように「年に数回の旅行や慶弔費」など、年金で足りない支出がある場合については「貯蓄からその都度引き出し」ていて、年間にすると「平均50万円程度」を切り崩している状況だと言います。
年金生活においては日ごろから節約を心掛けているそうで、「外食はランチ、旅行は日帰り、買い物はチラシを見て割引品購入とポイントを貯めている」とあります。
また「マンション管理士、宅建士、FP1級の資格の勉強をし、模試では合格していたが、途中で挫折して受験しなかった。リタイア後再就職の際資格があればと後悔している」と言います。
今後の不安については「体力がなくなり病気等で介護が必要になったとき、金銭面で介護施設に入れるか、家族に迷惑をかけないか心配です。また、家族以外の友人とのつながりがないのも孤独感を感じます」とコメント。
一方で「働かなくても年金で生活できることはありがたい。今のところ外出できる体力はあるので年数回の旅行や外食、ドライブを楽しんでいる」と投稿者。また「リタイア後、自宅を売却して子どもの近くに住み替えたので孫と遊べるのも楽しい」と穏やかな老後を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
