老後の暮らしが始まってからも、子や孫を経済的に支える家庭は少なくありません。入学祝い、習い事、家電の買い替え、住宅費の一部など、「一度だけ」「少しだけ」のつもりで始まる支援もあります。しかし、年金生活では日々の生活費に加え、医療費や住まいの修繕費なども重なります。援助が習慣化すると、十分に見えた老後資金が想像以上の速さで減っていくことがあります。「孫のためなら」…月1万円のつもりが、どんどん膨らむ