老後の生活設計を考えるうえで、公的年金は大きな柱です。長く会社員として働いてきた人ほど、「厚生年金があるから何とかなる」と考えがちです。しかし、実際に通知書で年金額を確認したとき、現役時代の収入との落差に驚く人も少なくありません。「長く会社員をしてきたから大丈夫」…通知書で知った年金額雅人さん（仮名・65歳）は、大学卒業後、メーカー系企業で38年間働いてきました。定年後は再雇用で数年働きましたが、65歳