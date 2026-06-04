子どもの独立や定年を迎え、会社員人生の総決算として振り込まれる「退職金」。しかし、60歳からの5年間は、激減する収入に合わせて家計を絞り込まなければいけない期間です。それなのに、環境が変わったストレスから、なぜかお財布の紐を大解放してしまうと……？誰もが陥りかねない「退職金ハイ」と「プライド崩壊」が招く、深刻な事態を見ていきましょう。感無量…通帳に「退職金1,500万円」という大金の振り込み都内の機械メ