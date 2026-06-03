子どもが独立し、夫婦だけの暮らしが続く老後。そんな日々のなかで、ペットを「家族以上の存在」と感じるシニアは少なくありません。自分の食費や医療費は切り詰めても、“我が子”のためならお金を惜しまない――。愛情の裏側で、老後資金が減っていくシニア世帯の実情とは？自分の医療費は削っても、“我が子”の贅沢は削れない関東郊外の住宅街に暮らす恵子さん（仮名・69歳）は、同い年の夫と2人暮らしです。夫婦の年金額は月