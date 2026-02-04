この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「大きなカエルに苦戦するライギョ…【やせすぎ雷魚400日目】」という動画を公開しました。かつてガリガリにやせ細っていたライギョが飼育400日目を迎え、記念のご馳走である大きなウシガエルに挑む様子が収められています。



動画に登場するのは、飼い主さんのもとで暮らす一匹のライギョ。捕獲された当初はウナギのように細く、頬もこけていましたが、手厚い世話を受けて標準的な体型まで回復しました。飼育400日目となるこの日、飼い主さんは栄養満点のご馳走として、冷凍保存していたウシガエルを用意します。さらに栄養価を高めるため、ウシガエルの口に大型肉食魚用の人工飼料を10粒以上詰め込みました。



満を持してライギョの前にウシガエルが差し出されると、ライギョは果敢に食いつきます。しかし、カエルが大きすぎたのか、一度は口にくわえたものの、飲み込むことができずに吐き出してしまいました。そこで飼い主さんは、食べやすいようにカエルの後ろ足を切断。再び挑戦すると、今度は見事に上半身を丸呑みすることに成功しました。しかし、飲み込む過程で、口に詰められていた人工飼料の一部がエラからこぼれ出てしまうハプニングも。それでも、ライギョは無事に食事を終え、お腹がぽっこりと膨らんだ満足げな姿を見せてくれました。



ガリガリの状態からたくましく成長したライギョの姿と、豪快な食事シーンは、見る人に生命力の強さを感じさせてくれます。飼い主さんの愛情が伝わる、心温まる食事の記録映像です。