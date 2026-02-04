この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「大きなカエルに苦戦するライギョ…【やせすぎ雷魚400日目】」という動画を公開しました。かつてガリガリにやせ細っていたライギョが飼育400日目を迎え、記念のご馳走である大きなウシガエルに挑む様子が収められています。

動画に登場するのは、飼い主さんのもとで暮らす一匹のライギョ。捕獲された当初はウナギのように細く、頬もこけていましたが、手厚い世話を受けて標準的な体型まで回復しました。飼育400日目となるこの日、飼い主さんは栄養満点のご馳走として、冷凍保存していたウシガエルを用意します。さらに栄養価を高めるため、ウシガエルの口に大型肉食魚用の人工飼料を10粒以上詰め込みました。

満を持してライギョの前にウシガエルが差し出されると、ライギョは果敢に食いつきます。しかし、カエルが大きすぎたのか、一度は口にくわえたものの、飲み込むことができずに吐き出してしまいました。そこで飼い主さんは、食べやすいようにカエルの後ろ足を切断。再び挑戦すると、今度は見事に上半身を丸呑みすることに成功しました。しかし、飲み込む過程で、口に詰められていた人工飼料の一部がエラからこぼれ出てしまうハプニングも。それでも、ライギョは無事に食事を終え、お腹がぽっこりと膨らんだ満足げな姿を見せてくれました。

ガリガリの状態からたくましく成長したライギョの姿と、豪快な食事シーンは、見る人に生命力の強さを感じさせてくれます。飼い主さんの愛情が伝わる、心温まる食事の記録映像です。

YouTubeの動画内容

00:04

ガリガリだった保護ライギョの今
01:33

栄養満点！特製ウシガエルの準備
04:12

大きすぎて大苦戦！ウシガエルとの格闘
05:23

ついに完食！お腹はぽっこり

関連記事

骨と皮だけだったライギョ、1年間の献身的な飼育で激変…力強く成長した姿に反響

骨と皮だけだったライギョ、1年間の献身的な飼育で激変…力強く成長した姿に反響

 骨と皮だったライギョが9ヶ月で激変！愛情あふれる飼育の記録に感動

骨と皮だったライギョが9ヶ月で激変！愛情あふれる飼育の記録に感動

 痩せ細っていたライギョが見せた生命力 大好物のカエルを丸のみする捕食シーンが圧巻

痩せ細っていたライギョが見せた生命力 大好物のカエルを丸のみする捕食シーンが圧巻
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 26.70万人 1887 本の動画
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube